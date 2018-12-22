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ÇÜTAM’da bu kez Moğolistan anlatıldı

Giriş Tarihi: 22.12.2018
ÇÜTAM’da bu kez Moğolistan anlatıldı
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konukları "Orhun Yazıtlarına Yolculuk: Moğolistan" başlıklı sunumlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülcan Akboz ile ÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda ÇÜTAM Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik oldu. Gülcan Akboz ve Prof. Dr. Deniz Abik, Moğolistan yolculuklarının ardından oraya ait izlenimlerini, yakından görme fırsatı buldukları yerleri ve Türkoloji için oldukça önemli bir yere sahip olan Orhun Yazıtları'na dair birçok bilgiyi ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı. Moğolistan üzerine bazı açıklamalar yapan Akboz ve Prof. Dr. Abik "Moğolistan; Türk dili, tarihi ve edebiyatı açısından son derece önemli bir ülke" dedi. Moğolistan'da öğrendikleri bazı atasözü ve deyimleri de ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaşan Akboz ve Prof. Dr. Abik, "Turna gibi burnu havada yürümek, Tereyağı içinden kurtlanır, Kendi pişirdiği çorbayı kendi içsin, Baş kanatmak" dedi. Moğolistan'a gitmenin bazı zor yönleri olduğunu söyleyen Akboz ve Prof. Dr. Abik, her şeye rağmen yolculuklarının dolu dolu geçtiğini ve Moğolistan'ın gidip görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.
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ÇÜTAM’da bu kez Moğolistan anlatıldı
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