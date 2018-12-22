Dalgıç’a veda yemeği

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Tarsus ilçesinde kaymakamlıkta Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Zeynep Filiz Dalgıç'ın emekliliğe ayrılması nedeniyle onuruna veda yemeğinde Belediye Başkanı Şevket Can, elini öperek uğurladı. 45 yıllık memuriyet hayatı boyunca vatandaşlar tarafından sevilen, güler yüzlülüğüyle bilinen Tarsus Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Zeynep Filiz Dalgıç için veda yemeği verildi. Yemeğe Kaymakam Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Şevket Can'ın yanı sıra sivil toplum örgütleri ve meslek oda başkan ve yöneticileri katıldı. Sinevizyon eşliğinde hayatı anlatılan Dalgıç, yaşamı boyuncu devleti, vatanı ve milletini çok severek hizmet ettiğini söyledi. Dalgıç, kendisine destek olan başta ailesi ve tüm kurum müdür, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, mahalle muhtarlarına teşekkür etti.