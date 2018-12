En büyük hedefim Avrupa

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, kendini geliştirerek A Milli Takım'da ve Avrupa kulüplerinde forma giymek istiyor. Turuncu-beyazlı takımın altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci İrfan Can, Akdeniz ekibinin A takımında 2014-2015 sezonundan bu yana ter döküyor. Şu ana kadar forma giydiği maçlarda sadece 1 gol yiyen ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can, "dedi. Takımın diğer kalecilerinden Goran Karacic'le aralarında tatlı bir rekabet olduğunu aktaran İrfan Can,diye konuştu. İrfan Can, kariyer hedeflerine ilişkin şöyle konuştu:İrfan Can, kaleciler açısından ayağını iyi kullanmanın önemine değinerekdedi.KENDINE örnek aldığı meslektaşları olduğunu anlatan İrfan Can, şöyle devam etti: "Kendime Marc-Andre ter Stegen'i örnek alıyorum. Barcelona'ya gittiğinden beri yakından takip ediyorum. En sevdiğim özelliği, geriden oyun kurması. Biraz da ondan dolayı çok seviyorum. Onu izlerken çok keyif alıyorum. İlk başta ayakları çok iyiydi, şimdi her yönden kendini geliştirmeye başladı. İnşallah ben de onun gibi bir kaleci olurum. Türkiye'de şu an oynayanlar arasında kendime örnek aldığım kaleci Mert Günok. Medipol Başakşehir'de çok iyi oynuyor. Abdullah Avcı sayesinde o da geriden çok iyi oyun kurmaya başladı."ekibin teknik direktörü Coşkun Demirbakan, İrfan Can Eğribayat'ın takımları için önemli bir kaleci olduğunu dile getirdi. Kalecileri İrfan Can ve Karacic'in performanslarından memnun olduğunu belirten Demirbakan, şunları kaydetti: "İrfan Can bana göre A Milli Takım'da düşünülmeli. Son olarak 21 Yaş Altı Milli Takımı'na gitti. Oradaki bir maçla da olmaz. Ben A Milli Takım kalecilerini seyrediyorum, İrfan benim için onlardan daha değerli. Uzun süre de oynar. Neden düşünmüyorlar ki? Bütün gelişmiş ülkelerde çok genç çocuklar görev alıyorlar. İlla 30 yaşına gelince mi alacaklar? Goran Karacic de iyi bir kaleci. İkisine de çalışmalarından, gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum."