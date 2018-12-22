Erhan ÖZMEN: Gözlerinden öpülesi Antepliler…

BUGÜN NELER OLDU

Salı günü, yani 25 Aralık günü tam 97 yıl olacak Antep topraklarından işgalcilerin kovuluşunun.Ot kökü, ağaç kabuğu, zerdali çekirdeği yemek zorunda kalan ama yine de pes etmeyen bir halk direnişinin Gazilik mertebesine ulaşmasının 97.yılı.Atalarımızın bize bıraktığı en değerli mirası yani "hürriyeti, bağımsızlığı ve muasır medeniyetler seviyesini yükseltme ilkesini" ebediyete taşımak adına her daim göğsümüzü zorluklara siper ediyor zoru kendimize görev ediniyoruz. Kurtuluş mücadelesinde, ekonomide, gastronomide, turizmde olduğu gibi barışta, kardeşlikte ve medeniyette de örnek bir kent olmak için çalışıyoruz.Gazi şehrimizin kurtuluşunun 97.yıl dönümünü onurla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi, bölünmez bütünlüğü uğrunda can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi kalbimle, yüreğimle, gönlümle anıyorum.Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde ilan ettiği Suriye'den çekilme kararını konuşuyor.Bu kararda; Türkiye'den gelen operasyon tehditleri mi etkili oldu? Trump'ın iç siyasetteki zor durumu mu etkili oldu? Yoksa ABD, Suriye savaşının sona erdirilmesini Rusya, İran, Türkiye ve biraz da Avrupa'ya mı bırakıyor?Sorular çok. Ama biliyoruz ki bu karar sadece Suriye'yi değil tüm dünyayı etkileyecek bir karar.Öte yandan ABD'nin bu tür kararları da ilk değil. 27 yıldır Irak'tan çekilemediğini düşününce alınan karara şüpheyle yaklaşmaktan alamıyoruz kendimizi.