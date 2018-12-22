Gaziantep ‘milli mücadele’ için koşacak

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek, yarın saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak. Başvuruların tamamlandığı Gazi Yarı Maratonu'nda 50 ilden 1400 atlet mücadele edecek.5 km'lik Halk Koşusu ise saat 10.30'da yine Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak. Maratonda, kadınlarda ve erkeklerde birinciyepara ödülü verilecek.'nda ise ilk 20'ye girenler, bisikletle ödüllendirilecek.Yarınki maratonda, kadınlarda ve erkeklerde birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilecek.