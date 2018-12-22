Gaziantep ‘milli mücadele’ için koşacak

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
, yarın saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak. Başvuruların tamamlandığı Gazi Yarı Maratonu'nda 50 ilden 1400 atlet mücadele edecek. Yarına kadar kayıtların devam edeceği Halk Koşusu'na ise, şu ana kadar 53 bin 400 kişi başvurdu. Büyükşehir Belediyesi önünden saat 10.00'da başlayacak olan Gazi Yarı Maratonu 21,1 kilometre koşulacak.
5 km'lik Halk Koşusu ise saat 10.30'da yine Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak. Maratonda, kadınlarda ve erkeklerde birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 2 bin lira
para ödülü verilecek. Gazi Halk Koşusu
'nda ise ilk 20'ye girenler, bisikletle ödüllendirilecek.
Yarınki maratonda, kadınlarda ve erkeklerde birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilecek.