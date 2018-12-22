Gazişehir Gaziantep hedefe kilitlendi

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de bugün ilk yarıyı Kardemir Karabüksopr maçıyla kapatacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Mehmet Altıparmak, sezonun ikinci yarısının ilk devreye göre daha zor geçeceğini belirterek, "İnşallah herkesin beklediği, Gaziantep'in hakkı olan Süper Lig'e de çıkacağız" dedi. Devre arasını iyi değerlendirmeleri gerektiğini aktaran Altıparmak, "İkinci yarı çok fazla bahanemiz olmayacak. Zaten çok bahane üreten biri değilim. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece sorun yok. Mevkisindeki oyuncularla oynamak gerekiyor. İnşallah devre arasında da bu anlamda çalışacağız" diye konuştu. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Bunu başaracak gücümüz ve kalitemiz var. Lig, ikinci yarı başlar. İkinci yarıya hazır olmalıyız. Bunun için de çalışacağız" dedi.