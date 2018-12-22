Gençler ‘Fikir Otobüsü’ ile projelerini yarıştıracak

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, 'Fikir Otobüsü ve Fikir Otobüsü Lise Projeleri' açılışı gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, projeler ile gençlerin geleceğin girişimcileri olarak yetişmelerine katkı sağlanacağını söyledi. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Genç Girişimci Merkezi'nde düzenlenen açılışta Lütfi Altunsu'nun yanı sıra; İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, proje paydaşları ve çok sayıda öğrenci yer aldı. Genç Girişimci Merkezi'nin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Altınsu, "Önemli bir aşamayı tamamlamış olduk. Bölgemizin sosyoekonomik kalkınmasını sağlayacak olan en önemli etkenlerden birisi de yenilikçi ve katma değeri yüksek sektörlere dayalı girişimciliğin artırılmasıdır" dedi.