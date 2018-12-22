Gerçeklere bakalım!

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de ilk yarının son maçında yarın Ankara'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın son provasını yaptı.Teknik direktör Coşkun Demirbakan takımı dikkatle izledi, not tuttu.Hiçbir zaman taraftara umut vermediğini söyleyen Demirbakan,dedi. ISTEYEN GIDER!Transfer konusuna da değinen tecrübeli teknik adam,dedi. Ancak tüm bunların önümüzdeki haftadan itibaren konuşulması gereken bir konu olduğunu söyleyen Demirbakan,dedi. Bu arada son yapılan çalışmaya sakatlıkları süren Kenan Karışık, Digao, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir ve Göksu Alhas katılmadı.