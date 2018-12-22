Gerçeklere bakalım!

S
por Toto 1. Lig'de ilk yarının son maçında yarın Ankara'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın son provasını yaptı. Adana amatör küme takımlarından Yüksel Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen turuncu-beyazlı ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Teknik direktör Coşkun Demirbakan takımı dikkatle izledi, not tuttu. Demirbakan, Eskişehirspor galibiyetiyle üzerlerindeki stresi attıklarını belirtti.
Hiçbir zaman taraftara umut vermediğini söyleyen Demirbakan, "Ben gerçeklerle yaşayan bir insanım. Ligin ilk yarısının sona ermesiyle bazı şeyler netleşecek. Takımda mevkisel ve sayısal olarak eksikler var. Başkan Bayram Akgül ile masaya oturup konuşacağız"
dedi. ISTEYEN GIDER!
Transfer konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Yapıp yapmayacağımız, kaç oyuncu alacağımız Başkan Akgül ile gerçekleştireceğimiz görüşme sonrasında belli olacak. Ayrılmak isteyen futbolcular olur, olgunlukla karşılarız"
dedi. Ancak tüm bunların önümüzdeki haftadan itibaren konuşulması gereken bir konu olduğunu söyleyen Demirbakan, "Önceliğimiz Osmanlı maçı"
dedi. Bu arada son yapılan çalışmaya sakatlıkları süren Kenan Karışık, Digao, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir ve Göksu Alhas katılmadı.