Hasan Kalyoncu kapılarını açtı

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) üniversite adaylarına kampüsün kapılarını açıyor. Türkiye'nin ve Gaziantep'in farklı bölgelerinden gelen lise öğrencilerine üniversiteyi gezdiren HKÜ bu kez, Gaziantep Avukat Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Sınav öncesi moral depolamak ve üniversite ortamını yerinde görmek isteyen 150 kişilik öğrenci grubu, rehber öğretmenleri eşliğinde HKÜ'yü ziyaret etti.Üniversiteye hazırlık aşamasında ki lise öğrencilerine tercihlerinde yardımcı olabilmek ve üniversite atmosferini daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla HKÜ'ye gelen öğrencilere, gezi programında ilk olarak HKÜ Kampüsü tanıtıldı. Gezi ile birlikte öğrenciler, hem moral depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu. Kampüs içindeki binaları gezen üniversite adayları, gezi içinde verilen tanıtım semineri ile HKÜ'nün; tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, Farabi- Erasmus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programları hakkında detaylı bilgiler aldı. Fakülteler, bölümler ve iş imkanları hakkında bilgilerin verildiği seminer sonunda öğrencilerin soruları cevaplandı.Üniversiteyi yerinde görmenin motive olmaları açısından daha yararlı olduğunu düşünen öğrenci grubuna gezi programı çerçevesinde HKÜ'nün; sağlık bilimleri, mühendislik, eğitim, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, hukuk, güzel sanatlar ve mimarlık, iletişim fakülteleri ile yabancı diller, meslek yüksekokulları, Mütercim Asım Kütüphanesi, fitness center ve tüm kampüs alanı gezdirildi.