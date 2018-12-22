Kahramanmaraş’ta kardeşlik bildirisi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta, Maraş olaylarının 40. yılına ilişkin, bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcileri, kardeşlik bildirisi yayınlandı. STK'ler ve siyasi parti temsilcileri adına bildiri okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevi'si ve Sünni'siyle Maraşlıların beraberce oluşturduğunu söyledi. Anadolu'ya, dünyaya örnek Kahramanmaraş'ın kahramanlığını, Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, Türkmen'i, Çerkez'i el ve gönül birliği ile ortaya koyduğuna dikkati çeken Zabun, "Maraş'ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 Aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. 1978 Maraş olayları, bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgâhlanmıştır" dedi. Zabun, insan sevgisinden yoksun vesayet odaklarının 1978 olaylarını kendi saltanatlarına basamak yaptığını vurguladı. 1978 olaylarının mağdurlarının Alevi, Sünni, Kürt, Türk ve bütün Kahramanmaraş ile Türkiye demokrasisi olduğuna dikkati çeken Zabun, "Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı, 1978 Maraş olaylarının istismarını hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Maraş'ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız." dedi.Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkarılan derslere işaret eden Zabun, "Daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha çok demokrasi, daha çok şeffaflık, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Maraş olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah'tan rahmet diliyoruz ve bir daha ne bu kadim kentin, ne ülkemizin, karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz" dedi.