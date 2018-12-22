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Konukoğlu başarı hikayesini anlattı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Konukoğlu başarı hikayesini anlattı
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu 'İlham Veren Başarı Hikayesi' adlı konferansta konuştu. Gaziantep üniversitesi Mavera Salonunda düzenlenen etkinliğe Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziantep İŞKUR' un, geleneksel hale getirdiği İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 6. kez işveren ve iş arayanları buluşturan fuarda konuşan Konukoğlu, iş dünyasındaki deneyimlerini ve hayat hikayesini anlattı. Konukoğlu, küçükken iş hayatına çırak olarak başladığını ifade ederek, "Ben küçükken babam beni ustama teslim etti. Babam ustama benim çocuğum değil senin çırağındır dedi" diye konuştu. "Bana da bu fabrikada baba yok baba evde dendi" şeklinde konuşan Konukoğlu, "Çalışma saatleri içerisinde kesinlikle idari binaya çıkmamamı söyledi. Biz böyle yetiştik 6 ay boyunca yerleri süpürdüm. Şimdi herkes hemen müdür olmak istiyor" dedi. Abdulkadir Konukoğlu, ekonomik anlamda dünyanın Türkiye ile savaştığını söyleyerek 2019 yılının 3. çeyreğinde Türkiye'de yeni tesisler kurulacağını ifade etti.
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Konukoğlu başarı hikayesini anlattı
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