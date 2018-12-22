Menopoz sürecinde kilo almamak mümkün

BUGÜN NELER OLDU

yaşamında önemli bir dönem olan menopoz, menstrual siklusun yani adet döngüsünün kalıcı olarak sonlanmasıdır. Menopozla beraber kadınlarda östrojen düzeyindeki azalma nedeniyle birlikte ani terleme ve sıcak basması, uykusuzluk, yorgunluk ve sık idrara çıkma gibi birçok belirti görülür. Her 10 kadından 7'sinin oldukça zorlu geçirdiği menopoz döneminde obezite, kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra kemik hastalıkları riskinin de arttığını söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz doğru beslenme sayesinde menopoz döneminin sağlıklı ve kilo almadan geçirilebileceğini belirtti.