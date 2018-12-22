Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Osmaniye İlkokulu’nda yerli malı haftası kutlandı

İlkokulu’nda yerli malı haftası kutlandı

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Osmaniye İlkokulu’nda yerli malı haftası kutlandı
YERLİ Malı Haftası yani resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlandı. İlk kez 1929'da gündeme gelen ve 1948'de kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası'nda gençlere yerli malı ürünler kullanma alışkanlığı kazandırma hedefleniyor. Osmaniye İlkokulu'nda da bu nedenle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yerli Malı ve Tutumlu Yatırım Türk Malları haftası kapsamında velilerin de katılımıyla pasta yarışması düzenlendi. Okul Müdür Yardımcısı Müge Kılıç bu etkinliğe önderlik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye İlkokulu’nda yerli malı haftası kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN