Osmaniye İlkokulu’nda yerli malı haftası kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Malı Haftası yani resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlandı. İlk kez 1929'da gündeme gelen ve 1948'de kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası'nda gençlere yerli malı ürünler kullanma alışkanlığı kazandırma hedefleniyor. Osmaniye İlkokulu'nda da bu nedenle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yerli Malı ve Tutumlu Yatırım Türk Malları haftası kapsamında velilerin de katılımıyla pasta yarışması düzenlendi. Okul Müdür Yardımcısı Müge Kılıç bu etkinliğe önderlik etti.