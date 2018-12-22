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Otomobil hırsızları yakalandı

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Otomobil hırsızları yakalandı
GAZİANTEP'TE, 3 otomobil çalan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği farklı tarihlerde çalınan 3 otomobil ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliyi tespit etti. Önceki gün belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, çalınan 3 otomobil ile çalıntı olduğu düşünülen 1 akü, 1 aspiratör, 100 metre kablo ve 1 matkap ele geçirdi.
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Otomobil hırsızları yakalandı
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