‘Profesyonelleri Ağırlıyoruz’un konuğu Hüseyin Onurlu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nün organize ettiği 'Profesyonelleri Ağırlıyoruz' atölye çalışmalarının ilk konuğu Hüseyin Onurlu oldu. Profesyonel stüdyo fotoğrafçılarından Foto Göksel Lefkoşa Koordinatörü Hüseyin Onurlu gerçekleştirdiği atölye çalışmasında stüdyoda portre fotoğrafı çekim teknikleri ve yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Onurlu, uygulama sırasında ışık kullanımının yanı sıra modelle iletişimin önemine de dikkat çekerek öğrencilerin bu konuda neler yapması gerektiğine değindi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf Stüdyosu'nda yer alan atölye çalışmasına öğrenciler de yoğun katılım gösterdi. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölüm Koordinatörü Gazi Yüksel, atölye çalışmasının çok başarılı ve verimli geçtiğini, etkinliğin periyodik aralıklarla alanında uzman kişileri konuk ederek tekrarlanacağını söyledi.