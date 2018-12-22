Ruhsatsız silah satan av bayisine operasyon

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, polis ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen av bayisine operasyon düzenledi, 2 kişi gözaltına alındı. Gazikent Mahallesi'nde ki bir av bayisinin ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisini alan polis belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin işyerinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme bilye atar tabanca, 1 namlu kısmı sonradan açılmış tabanca gövdesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 25 adet değişik çapta dolu fişek ele geçirildi. Polis işyeri sahibi A.M. ve kardeşi H.M.M.'yi gözaltına aldı.