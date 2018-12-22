Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu

ADANA'DA
etkili olan
sis nedeniyle
bazı uçak
seferleri
iptal edildi.
İl merkezinde
nem ve
düşük hava
sıcaklığının
yaşandığı
kentte sis,
hayatı olumsuz
etkiledi.
Yetkililer,
yaptığı açıklamada,
sis
nedeniyle Adana Havalimanı'na
inmesi gereken bazı uçakların
çevre il hava alanlarına yönlendirildiğini,
Adana Havalimanı'ndan
kalkacak uçak seferlerinin ise
iptal edildiğini belirtti. İptal edilen
seferler nedeniyle yolcular,
hava yolu şirketleri tarafından
yönlendirildi. Öte yandan Ziraat
Türkiye Kupası 5. tur rövanş
maçında Hatayspor ile karşılaşan
Gençlerbirliği'nin, maç sonrası
Adana'dan uçakları iptal edilince
kara yoluyla Ankara'ya dönüş yaptıkları
öğrenildi.