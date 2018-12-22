Sokak köpeğini öldüren tutuklandı

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pastaneye gönderdiği çocuğunu ısırdığını ileri sürdüğü sokak köpeklerinden birisini pompalı tüfekle öldüren diğerini yaralayana Tuncay Kişial (42) tutuklandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kişial kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Oğlumu ısırdı. Belediyeye telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını attım. Köpekler sahipsiz. 10-15 köpek var orada hiç bir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım." dedi.Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Kurttepe Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Tuncay Kişial, oğlu M.C.K.'yı pastaneye gönderdi. Bir süre sonra koşarak eve dönen M.C.K.'nın korkudan tuvaletini altına yaptığını gören baba Kişial oğluna neden korktuğunu sordu. Küçük çocuğun kekeleyerek "Köpek" demesi üzerine öfkeden gözü dönen Tuncay Kişial, arabada bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği aldığı gibi köpeklerin bulunduğu parka gitti. Parkta bulunan köpeklere iki el ateş eden Tuncay Kişial, bir köpeği öldürürken diğer köpeği yaraladı. Silah sesleri üzerine parka gelen Kenan Çetin, hayvanları ateş eden Kişial'a "Köpekleri neden vurdun?" diye sordu. Saldırgan elindeki pompalı tüfeği Çetin'e gösterdikten sonra kaçmaya başladı. Yaralı köpek veteriner hekime götürülerek tedavi altına alınırken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, saldırganın Tuncay Kişial olduğunu tespit etti. Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Kişial, sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Herhangi bir suç kaydı bulunmayan Kişial, 'mala zarar verme' ve 'silahlı tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. Tuncay Kişial, sağlık kontrolünden geçirilirken kendini görüntüleyen gazetecilere, "Oğlumu ısırdı. Belediyeye telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını attım. Köpekler sahipsiz. 10-15 köpek var orada hiç bir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım" dedi. Mahkemeye çıkarılan zanlı 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.