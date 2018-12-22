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Talih kuşunu makinede arıyorlar

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Talih kuşunu makinede arıyorlar
YENİ yıl yaklaşırken Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde vereceği 70 milyon TL'lik ikramiye vatandaşların hayallerini süslemeye devam ediyor. Adana'da vatandaşların yoğun ilgisi karşısında tam biletler bitme noktasına gelirken vatandaşların imdadına Milli Piyango İdaresi'nin bir süre önce başlattığı uygulama yetişti. Tam bilet bulamayan vatandaşlar Milli Piyango biletlerini şans oyunları gibi makineden alıyorlar. Vatandaşlar artık biletinin numarasını kendisi belirleyebiliyor. Adana'nın Nimet ablası olarak ünlenen Ziyapaşa Bulvarı'ndaki Milli Piyango bayisi Erdal Çiçek, Adanalıların geçen yıllarda olduğu gibi yılbaşı biletlerine yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Ziyapaşa Bulvarı'ndaki Basın Büfe'de 22 yıldır insanlara umut sattığını anlatan Çiçek, "Adana'nın en fazla ikramiye dağıtan piyango bayisiyim. Bugüne kadar sattığım biletlerden 1,5, 2 ve 5 milyonluk büyük ikramiyeler çıktı. İnsanların hayallerinin gerçekleşmesine katkım olduğu için çok mutluyum" dedi.
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Talih kuşunu makinede arıyorlar
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