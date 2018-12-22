Üçyüz bin kişi katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Ali İhsan Su, bu yıl 6. kez düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'ni yaklaşık 300 bin kişinin gezdiğini söyledi. Su, Mersin Ticaret Borsası'nda düzenlenen festivalin kapanış toplantısında, 3 yıl ara verilen etkinliğin bu yıl yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Festivalin kalıcı olması için kentin paydaşlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Su, "Festival komitesinin yürüttüğü çalışmalarla yaklaşık 300 bin kişinin gezdiği Narenciye Festivali'ni gerçekleştirdik. Bu hakikaten önemli bir festival. Bizim marka değerimiz narenciyedir. Mersin, önemli bir narenciye üreticisidir. Limonda birinciyiz, portakal, mandalina, greyfurtta da ilk sıralardayız. Bu çerçevede narenciye bizim ve bölgemiz için çok önemli bir ürün" dedi.