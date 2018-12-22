Yakınları köprüden ayrılmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da kaybolduktan sonra otomobili köprüde bulunan 63 yaşındaki Osman Alaçkaya su altı polisi tarafından aranıyor. Alaçkaya'nın yakınları bir an olsun köprünün bulunduğu bölgeden ayrılmıyor. Yaklaşık 100 kişi umutlu bekleyişini sürdürüyor. Oto kiralama ve alım satım işi yapan Osman Alaçkaya, 17 Aralık günü akşam evine gelmedi. Bunun üzerine ailesi şüphelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis bir gün sonra Çukurova İlçesi Çatalan Köprüsü'nde Alaçkaya'nın 01 EMF 02 plakalı otomobilini buldu. Kapıları kilitli olan otomobilde Alaçkaya'yı bulamayan polis, yakınlarına haber verdi. Bu arada, yaşlı adamın sağlık problemlerinden dolayı psikolojisinin bozulduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durularak su altı polisine haber verildi. Su altı polisi gölde yaptığı aramada Alaçkaya'yı bulamadı. Bu arada yaşlı adamın yakınları da bir an olsun köprüden ayrılmadı ve çalışmaları umutlu bir şekilde izledi.