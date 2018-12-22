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Yaralı kedi için polis ekibi seferber oldu

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Yaralı kedi için polis ekibi seferber oldu
ADANA'DA otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, polis aracıyla götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı. Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde zırhlı polis aracıyla devriye görevi yapan yunus timi, bir sokakta halkın toplandığını görünce kalabalığın olduğu yere gitti.Kent sakinlerinin otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir kediyle ilgilendiğini öğrenen polisler, hayvanın tedavisi için seferber oldu. Yaralı kediyi ekip aracına alıp tedavinin gecikmemesi için siren çalarak ilerleyen polisler, kediyi bir hayvan barınağındaki veterinere teslim etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Yaralı kedi için polis ekibi seferber oldu
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