Yüreğir’de eğitim seferberliği sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan eğitime büyük önem verdiklerini, hizmete açılan 11 adet kültürevinde eğitim seferberliğinin devam ettiğini belirtti. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde kültürevlerinde eğitim gören çocukların ailelerine yönelik olarak düzen- lenen ergen psikolojisi, sınav kaygısı, stres yönetimi ve aile içi iletişim konulu seminerde konuşan Başkan Çelikcan ''Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır.'' dedi. AK Parti iktidarı ile Türkiye'de belediyecilik anlayışının değiştiğini devrim niteliğinde kararlar alındığını belirten Başkan Çelikcan "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her alanda olduğu gibi yerel yönetimlerde de Türkiye'yi çağ atlatmıştır. İnsana dokunan sosyal sorumluluk projelerinin önünü açarak böyle güzel etkinliklerin önünü açmıştır. Bu sayede binlerce öğrencimize hizmet verebiliyoruz.'' şeklinde konuştu. Özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarına yönelik olarak düzenlenen ders takviye kurslarından çok güzel sonuçlar aldıklarını belirten Başkan Çelikcan ''Ortaokul ve Lise öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen kurslar sayesinde çocuklarımız çok güzel okullara yerleştiler. Çocuklarımıza fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini gördük. Birçok çocuğumuz kültürevlerinde aldıkları eğitimlerle hayatını olumlu yönde etkileyecek okullara girdiler" dedi. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr.Satı Sanberk Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde, kültürevlerinde eğitim gören çocukların velileri ile bir araya geldi.Ailelere ergen psikolojisi, sınav kaygısı, stres yönetimi ve aile içi iletişim konularında açıklamalarda bulundu. Çocukların ve gençlerin aileleriyle ve genel anlamda yaşadığı sorunlar ve tedavi yöntemi hakkında velilere bilgiler sundu. Başkan Çelikcan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr.Satı Sanberk'e kültürevlerinde üretilen tablo hediye etti.