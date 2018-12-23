Bir çınar komada!

BUGÜN NELER OLDU

Bir zamanlar Süper Lig'de büyük takımların korkulu rüyası olan, 55 yıl aradan sonra düştüğü amatör ligde yaşamaya çalışıyor. Maddi açıdan halen destek bulamayan 2 milyonluk şehrin takımı, kentin ileri gelenlerinden destek bekliyor.2013-2014 sezonunda'i 6., 2014-2015 sezonunda ise 7. sırada bitiren kırmızı- lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig'e düştü.Bu yıl da beklenen desteği bulamayan Mersin İdmanyurdu, ligde sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü. Normal şartlarda 3. Lig'de mücadele etmesi gereken Güney ekibi, buradan da 2 lig birden düşürülerek'de mücadele etmeye başladı. 55 yıl sonra amatör maçlara çıkan kırmızı-lacivertli ekip yokları oynamaya devam ediyor. Kulüp başkan vekili Şevket Varan, sezona iyi başladıklarını kaydederek,dedi.2015-2016 sezonunda Süper Lig'de olan Mersin İdmanyurdu maddi sıkıntılar sonrası artık Süper Amatör Küme'de mücadele ediyor.