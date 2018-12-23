Bir çınar komada!

Bir zamanlar Süper Lig'de büyük takımların korkulu rüyası olan Mersin İdmanyurdu
, 55 yıl aradan sonra düştüğü amatör ligde yaşamaya çalışıyor. Maddi açıdan halen destek bulamayan 2 milyonluk şehrin takımı, kentin ileri gelenlerinden destek bekliyor. 1925 yılında Türkiye'nin ilk kurulan kulüplerinden biri olan ve ülke futbolunda fırtına estiren Mersin İdmanyurdu, 4 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve bunlara bağlı FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle bir anda yok oldu.
2013-2014 sezonunda Süper Lig
'i 6., 2014-2015 sezonunda ise 7. sırada bitiren kırmızı- lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig'e düştü. Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı ile birlikte bir türlü kendini toparlayamayan Mersin ekibi, o sezonda da ligi 18. sırada bitirerek 2. Lig'in yolunu tuttu.
Bu yıl da beklenen desteği bulamayan Mersin İdmanyurdu, ligde sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü. Normal şartlarda 3. Lig'de mücadele etmesi gereken Güney ekibi, buradan da 2 lig birden düşürülerek Mersin Süper Amatör Lig
'de mücadele etmeye başladı. 55 yıl sonra amatör maçlara çıkan kırmızı-lacivertli ekip yokları oynamaya devam ediyor. Kulüp başkan vekili Şevket Varan, sezona iyi başladıklarını kaydederek, "Biz 93 yıllık bir mazisi olan şehrimizin takımı Mersin İdmanyurdu'nu ayakta tutmak, yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şehrimizin ileri gelenlerinden destek bekliyoruz"
dedi. MERSİN İY ARTIK SÜPER AMATÖR'DE!
2015-2016 sezonunda Süper Lig'de olan Mersin İdmanyurdu maddi sıkıntılar sonrası artık Süper Amatör Küme'de mücadele ediyor.