Cinayetin nedeni 350 lira

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AdanaOtogarı'nda temizlik görevlisi olan Mehmet Tanrısever'i (45) boğazından vurarak öldüren katil zanlısı Eray Ç.'nin (47) cinayeti 350 lira için işlediği ortaya çıktı. Kendisinden sürekli para istediğini ileri süren Ç., olay günü Tanrısever'in 350 lira istediğini buluştuklarında tartıştıklarını o esnada silahın kaza patladığını iddia etti. 20 yıl önce Mehmet Tanrısever, tarafından para vermediği için bacaklarından vurulduğu öğrenilen katil zanlısı Eray Ç., mahkeme tarafından tutuklandı.Olay geçtiğimiz hafta Salı günü Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Vefa Caddesi üzerinden meydana geldi. Mehmet Tanrısever iddiaya göre; sürekli para istediği mobilyacı Eray Ç.'den 350 lira istedi. Tanrısever, 01 US 790 plakalı otomobiliyle olayın meydana geldiği noktaya gelerek aracını park etti. Tanrısever, yanına gelen Ç.'yle konuşmak için otomobilin penceresini hafifçe araladı. İki arkadaş konuştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. O esnada elini beline atan Mehmet Tanrısever'in silah çıkardığını zanneden Eray Ç., yanında getirdiği tabancasını çıkardı. Boğuşma esnasında tabanca bir anda patladı. Silahtan çıkan mermi Ç.'nin avuç içinden girip çıktıktan sonra araç içinde bulunan Mehmet Tanrısever'in boğazına saplandı. Eray Ç., yaralı halde olay yerinden kaçarken şoför koltuğuna yığılıp kalan Tanrısever için çevrede bulunan vatandaşlar sağlık ekibi çağırdıktan sonra polise haber verdi. Katil zanlısı Mehmet Tanrısever'in sürekli kendisinden para istediğini ve 20 yıl önce vermediği için bacaklarından vurulduğunu ileri sürdü. Hastanede tedavisi sona eren Eray Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Boğazından vurulan Tanrısever kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği katil zanlısı Eray Ç.'yi yarım saat içinde yaralı halde yakaladı. Tedavi altına alınan Eray Ç.'nin yaralı eli pansuman edildi.