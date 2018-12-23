Eyüboğlu: İlk yarıda şanssızdık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun kulüp başkanı Eyüphan Eyüboğlu
, sezona savunma oyuncularının neredeyse tamamının sakatlanması nedeni ile şanssız şekilde başladıklarını, maçlara stopersiz çıkmalarına rağmen yine de ilk yarıyı 6'ncı sırada tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kulüp yönetiminin katıldığı ilk yarı değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Eyüboğlu
, şu anda en büyük sorunlarının mali sıkıntılar olduğunu söyledi. Eyüboğlu, sezon öncesi yaşanan sıkıntılar nedeni ile transfer dönemine geç başladıklarını belirterek, "Bu ekonomik tabloda Play-Off hedefinde olmamız için en az 3 oyuncu alınması gerekli olduğunu düşünmemize rağmen oyuncularımıza olan transfer peşinatını ödemeden böyle bir girişimde olmayacağız. Yönetimimizi üzen sosyal medyada bizlere yapılan saldırıdır. Maçlara bilet almayarak bedava girmeyi maharet sayanlar maçları bedava mı yapmamızı bekliyorlar? Bu olmaz"
dedi.