Eyüboğlu: İlk yarıda şanssızdık

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden, sezona savunma oyuncularının neredeyse tamamının sakatlanması nedeni ile şanssız şekilde başladıklarını, maçlara stopersiz çıkmalarına rağmen yine de ilk yarıyı 6'ncı sırada tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kulüp yönetiminin katıldığı ilk yarı değerlendirme toplantısında konuşan, şu anda en büyük sorunlarının mali sıkıntılar olduğunu söyledi. Eyüboğlu, sezon öncesi yaşanan sıkıntılar nedeni ile transfer dönemine geç başladıklarını belirterek,dedi.