Fünye patladı 5 çocuk yaralandı

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Mersin'inErdemli İlçesi Koyuncu Mahallesi Ali Kiya Caddesi üzerinde bulunan bir hurdacı önünde oyun oynayan çocuklar buldukları kabloyu yakarak ısınmak istediler. Bu sırada çakmakla yaktıkları kablonun dinamit patlamada kullanılan fünyenin olduğunu fark etmeyen çocuklar patlamanın etkisi ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulanslar ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olay anında evde bulunan Emine Doğan torunları Yusuf İslam D. Çemre Su D. İle Hilmi Efe D'nin hurdalığın önünde diğer yaralı iki arkadaşı ile oyun oynadığını bildirdi. Evin içindeyken duyduğu ses ile dışarı çıkan Doğan, ''Bir de baktım ki çocukların hepsi yaralı. Patlamanın etkisi ile çevreye sıçrayan çakıl taşları büyük torunumun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Bir torumun da boğazında ve kulağında tel gördüm'' dedi. Doğan, olayın ardından ambulans çağırarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.