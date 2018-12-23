Gaziantep Valisi Gül: İşsizlikte asıl sorun mesleksizlik

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GaziantepValisi Davut Gül, ülkemizin istihdamdaki en önemli sorununun mesleksizlik olduğunu söyledi. Vali Gül, Gaziantep İŞKUR tarafından GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "İnsan Kaynakları ve Kariyer Günleri GAİF-2018" fuarında yaptığı konuşmada, gençlerin bir çok şeye talip olduğunu ancak meslekte uzmanlaşmanın da az olduğuna dikkat çekerek sorunun çocukları meslek liselerine yönlendirmekle çözülebileceğini belirtti. İki gün sürecek ve işverenlerle işçi adaylarını buluşturan fuarın açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'deki sorunun kalifiye eleman olduğunu söyledi. Gül, "Türkiye'de de Gaziantep'te de en büyük meselemiz mesleksizlik meselesidir. Maalesef gençlerimiz birçok şeye talip oluyorlar ama mesleği olan herhangi bir şeyde uzmanlaşmış sayı çok az. O yüzden velilerin meslek liselerine çocuklarını yönlendirmeleri lazım. Bu vesile ile sorunumuzun bir kısmını çözmüş oluruz" diye konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dünyada sürdürülebilir kalkınmanın konuşulduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın eğitim hakkı, sağlık hakkı ve onların birinci sınıf vatandaş olarak istihdam hakkı bulunuyor. Onlara fırsat vermek en büyük görevimizdir. Artık dünyada sürdürülebilir kalkınma konuşuluyor" dedi.