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Gençlerden harika

Giriş Tarihi: 23.12.2018
Gençlerden harika Kahve Deryası
Adana'nın Çukurova İlçesi'nde içkisiz mekân olarak yeni konsepti ile hizmet vermeye başlayan ve işletmeciliğini Ayberk Aladağ ile Hüseyin Orhun Başkan'ın ortaklığında sürdüren mekânın açılışı muhteşem geçti. Adana yerel yöneticilerinin ve siyasetçilerin buluşmasına da vesile olan Kahve Deryası'nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nihat Sözütek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, siyasi partilerin aday adayları ve seçkin davetliler katıldı.
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Gençlerden harika Kahve Deryası
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