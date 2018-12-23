Halkımızın talebi bizim için emirdir

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inErdemli İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ile birlikte Çiriş Mahallesi'nde halkın sorunlarını dinlemek üzere ''Halk günü'' düzenledi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Kula, bazı sorunların çözümünün zaman aldığını bu nedenle de talep edilen hizmet ve sorunların mümkün olduğunca yazılı olarak verilmesinde büyük yarar olduğunu söyledi. İmkânlar ölçüsünde çözülemeyecek sorunun olmadığını yeter ki bilgilerin doğru verilmesi gerektiğini kaydeden Kula, "Halkımızın isteği talebi bizim için emirdir. Eğer bir bölgede insanlar yaşıyor ise orada mutlaka sorunlar da vardır. Bizler de var olan ve olabilecek sorunları çözmek halka yardımcı olmak için buradayız. Derdi sıkıntısı olan herkes kaymakamlıkta bana ulaşabilir, kapılarımız her zaman sonuna kadar açıktır'' dedi.