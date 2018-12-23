İnsansı robotla kodlama öğreniyorlar

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Gaziantep'tekibir fen ve teknoloji lisesinin öğrencileri, kodlama derslerini kendi programladıkları insansı robot 'Pepper' eşliğinde işliyor. Yapay zekaya sahip "Pepper" ile robotik dersinde interaktif olarak diyalog kuran ve ona istedikleri şeyleri yaptırabilen öğrenciler, öğrendikleri kodlamaya ilişkin bilgileri pratikte görebilme şansı buluyor. Gaziantep Sanko Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi'nde robotik öğretmeni olarak görev yapan Neriman Ersönmez, robotların artık günlük hayatın her aşamasında bulunduğunu, insanların artık robotlarla daha fazla zaman geçirmeye başladığını söyledi. Robotik, mekatronik, kodlama gibi derslerinin zorunlu dersler olduğunu, 9. ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin hepsinin bu dersleri gördüğünü anlatan Ersönmez, öğrencilerin ayrıca kulüp dersleriyle de bu konulardaki yeteneklerini geliştirebildiğini ifade etti. Ersönmez, okul olarak öğrencilerin robotlar konusundaki farkındalıklarını artırmak için "Pepper" adını verdikleri insansı robotu eğitime dahil ettiklerini aktararak, "Pepper'ı geçen yıl Fransa'dan aldık ve öğrencilerimizle tanıştırdık. Bu anlamda bir ilkiz. Öğrencilerimiz interaktif bir şekilde onunla programlama yapıyor. Robotlar hayatımızda giderek daha fazla yer tutmaya başladı. O nedenle biz ders anlatmasını da istedik. Pepper öğrencilerimiz tarafından programlanıyor" dedi. Neriman Ersönmez, Pepper'ın yapabildiklerinin öğrencilerin hayal güçleriyle eş güdümlü olduğuna dikkati ilerlediğine dikkati çekerek, "Programlamayı pepper ile somutlaştırarak çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Pepper'ı biz donanım olarak satın aldık. Fakat daha sonra öğrencilerimizin programlama seviyeleri yükseldikçe onu programlayarak ders anlatım seviyesine kadar getirebildiler. Hayatımızda robotların nereye gelebileceği konusunda öğrencilerimiz belirli bir bakış açısı kazanmaya başladı" dedi.