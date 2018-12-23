Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kamyonla demir çaldılar

Kamyonla demir çaldılar

’te içme suyu şantiyesinden 20 ton demir çalmak için kamyon getiren hırsızlar suç üstü yakalandı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Kamyonla demir çaldılar
Gaziantep'te belediyenin içme suyu şantiyesinde bulunan inşaat demirlerini kamyonla çalmaya çalışan hırsızlar son anda engellendi. Kaçmaya çalışırken yakalanan hırsızlardan biri şantiye çalışanı çıktı. Göktürk Mahallesi Kalyon Stadyumu arkasında bulunan Beykent İçme Suyu şantiyesinde hırsızlık olduğu yönünde ihbarı değerlendiren polis, olay yerine gittiğinde bir kamyonun kasasında yaklaşık 120 bin TL değerinde 20 ton demir yükünün olduğunu gördü. Polisin geldiğini anlayınca başka bir araçla kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan araştırmada şahısların şantiyeye ait 20 ton demiri kepçe ile kamyonun kasasına yükleyerek çalmaya çalıştıkları tespit edildi. Olayın diğer şüphelilerinden şantiyede kepçe operatörü olarak çalışan C.K., aracın sahibi M.D. ile Ö.D., Ş.Y ve Y.X. yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken hırsızlıkta kullanılan araçlara el konuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonla demir çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN