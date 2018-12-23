Kamyonla demir çaldılar

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Gaziantep'te belediyenin içme suyu şantiyesinde bulunan inşaat demirlerini kamyonla çalmaya çalışan hırsızlar son anda engellendi. Kaçmaya çalışırken yakalanan hırsızlardan biri şantiye çalışanı çıktı. Göktürk Mahallesi Kalyon Stadyumu arkasında bulunan Beykent İçme Suyu şantiyesinde hırsızlık olduğu yönünde ihbarı değerlendiren polis, olay yerine gittiğinde bir kamyonun kasasında yaklaşık 120 bin TL değerinde 20 ton demir yükünün olduğunu gördü. Polisin geldiğini anlayınca başka bir araçla kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan araştırmada şahısların şantiyeye ait 20 ton demiri kepçe ile kamyonun kasasına yükleyerek çalmaya çalıştıkları tespit edildi. Olayın diğer şüphelilerinden şantiyede kepçe operatörü olarak çalışan C.K., aracın sahibi M.D. ile Ö.D., Ş.Y ve Y.X. yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken hırsızlıkta kullanılan araçlara el konuldu.