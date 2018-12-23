Kaymakam Ünal, Tarsus’un ilk ve tek Ari büyükbaş işletmesini gezdi

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Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Okyaylar Gıda Sanayinin Camilimanda köyünde kurduğu Ari İşletme sertifikalı mandıra da incelemelerde bulundu. Ünal, Ari İşletme Sertifikası ile birlikte karantina ünitesine sahip, hayvanların kayıt altına alındığı, asgari teknik ve hijyenik şartlara tüm hayvanları şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmkelerine ari işletme dendiğini ifade etti. Tarsus'ta ilk olarak bir büyükbaş işletmesinin 'Ari İşletme' sertifikası aldığını belirten Kaymakam Ünal, " 2010 yılı itibarı ile Avrupa Birliği ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ortak proje başlatarak ülkemizdeki hayvancılığı daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir hale getirmek için Hastalıktan Ari İşletme sertifika programına başladı" dedi.