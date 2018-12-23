Öğrenciler ile velileri eğlenceli oyunlarla bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu İlkokulunun veli iletişim günlerinden olan "English Fun Week" aktivitesi üçüncü sınıf öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan veliler, çocuklarıyla oyun oynama veya onları oyun sırasında izleme fırsatı bulurken, çocuklarının İngilizce dilindeki beceri ve gelişimlerini de gözlemledi. "English Fun Week" aktivitesi kapsamında Cambridge ESOL ve Trinity müfredatları çerçevesince düzenlenen ve İngilizce eğiticiöğretici aktivite ile oyunlardan oluşan istasyonlar hazırlandı. Her biri farklı eğitim ve öğretim tekniği içeren oyunların, velilere de kendi evlerinde çocuklarıyla nasıl kaliteli vakit geçirebilecekleri konusunda örnek teşkil etti.