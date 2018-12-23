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Papağana 42. yaş günü kutlaması

Giriş Tarihi: 23.12.2018
Papağana 42. yaş günü kutlaması
Osmaniye'de petshop sahibi Ali İhsan Özsipahi, 42 yaşına giren papağını için doğum günü düzenledi. Özsipahi, papağanının doğum gününü çevre esnafı ile birlikte pasta keserek kutladı. Özsipahi, "Papağanı biz 1986 yılında aldık. Aldığımızda 10 yaşındaydı. Şimdi ise 42 yaşında. Bugün doğum gününü kutladık. Ona ailemizden birisi olarak bakıyoruz. Fındığından, fıstığına her şeyini alıyoruz. Kendisine en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz" dedi. Papağanına işkence yaparak ölümüne neden olan Murat Özdemir'i de kınadıklarını ifade eden Özsipahi, "Özdemir denen insan o hayvanı öldürdü. Biz ailecek papağanın ölmesine çok üzüldük. Akıl hastanesinde 21 gün yatacakmış. Bence ona en az 1 yıl vermelidirler. O hayvanı ne istemiş de öldürmüş ben anlayamadım. Biz çocukluğumuzdan beri hayvanları seviyoruz. Halen de hayvanlarla ilgileniyorum" diye konuştu.
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Papağana 42. yaş günü kutlaması
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