Şampiyon güreşçiler

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Kıbrıs Güreş Federasyonu tarafından 20 Aralık tarihinde düzenlenen Şilt Şampiyonası'nda Timur Çavuşoğlu, Şevket Rado, Mahmutcan Dural, Mehmet Akif Çevik, Hakkı Karapelit, İsmail Kırmızı, Buğra Paşa, Serkan Koran, Sergey Franjev, İbrahim Yücel ve Hazar Şakar'dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Güreş Takımı, rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 4 puan farkla mağlup ederek şampiyon oldu. Antrenör Erhun Tekakpınar, disiplinli çalışmalarının sonucunu aldıklarını ve 2019 sezonuna hazır olduklarını belirtti.