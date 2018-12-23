Silah sesleri polisi alarma geçirdi

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'depeş peşe gelen silah sesleri, polisi harekete geçirdi. Merkez Esenbey Mahallesi Elhacı Mahmut Caddesi üzerinde bir apartmandan 6 el silah sesi duyanlar korku yaşadı. Niğde Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu caddedeki silah sesleri, polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede ve apartmanlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Ekip havaya ateş eden kişi ya da kişileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.