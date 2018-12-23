Şimdi de çöp yığınları olu

BUGÜN NELER OLDU

Antakya'da Asi Nehri üzerinde bir süredir devam eden ve kaderine terk edilmiş şekilde bırakılan çevre kirliliğinden ne zaman kurtulacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Su yüzeyini kaplayan ve 10 gün önce de belediye ekipleri tarafından temizlenen su sümbülleri, yağışlı havayla birlikte yeniden ortaya çıktı. Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerini su sümbülleri kapladı. Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen su sümbüllerinin temizlenmesi konusunda yetersin kalan Hatay Büyükşehir Belediye ekipleri vatandaşlardan tepki aldı.