Tarihi, taşlarla yeniden canlandırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'dageçmişi binlerce yıl öncesine dayanan antik mozaik sanatı, 18 yıl önce mozaik evini açan Mehmet Daşkapan'ın eliyle yeniden hayat buluyor. 1988 yılında yağlı boya ve kara kalem resim çalışmalarıyla mesleğe başladığını belirten mozaik ustası Daşkapan, "5 yaşından buyana resimle ilgim vardı. Yurt dışına gittim çalışmak için. 2000 yılında oradan dönüş yaptıktan sonra Mozaiklere ilgi duymaya başladım. Hatay'da bulunan Arkeoloji Müzesi'ne gittim birkaç defa ve ben de acaba aynısını yapamaz mıyım? Diye düşünmeye başladım. Çünkü çocukluğumdan beri özellikle renkli taşlara da ilgim vardı. Bizim burada Harbiye Mahallesi'nin dağlarına gitip gelirken at sırtında ya da yürüyerek çocukluğumda da yaptığım gibi yerdeki taşlara hep bakar alırdım. Bu durum resim bilgisiyle de birleşince ortaya mozaik sanatına karşı bambaşka bir ilgi oluştu ve bu günkü çizgiye kadar getirdim" dedi