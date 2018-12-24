Ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı

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Adana'dakimliği belirlenemeyen bir kişinin camiden ayakkabı çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan Zirai Donatım Camisi'nde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen bir kişi, ayakkabısını çıkartıp dışarıda bıraktı. Bu arada camiye gelen başka bir kişi ise önce ayakkabıların olduğu bölümde terlik giyiyor gibi yaparak en yeni ayakkabıyı aramaya başladı. Gözüne kestirdiği en yeni ayakkabıyı kendisininmiş gibi giyen zanlı camiden ayrıldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Namazını kılan vatandaş ise yeni aldığı ayakkabısını bulamayınca hemen imama söyledi. Güvenlik kamerası izlendiğinde ise vatandaşın ayakkabısının çalındığı görüldü. Ayakkabısı çalınan vatandaş evine camiden giydiği terlik ile gitmek zorunda kaldı.