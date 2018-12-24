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Mersin'inErdemli ilçesinde çalınan 6 tonluk iş makinesi bulundu. Kötü hava koşulları sebebiyle 6 tonluk iş makinesi Hacıalanı Yaylası'nda çalıştığı yerde bırakıldı. Sahibi geri döndüğünde iş makinesini yerinde bulamayınca durumlu güvenlik güçlerine bildirdi. Kimliği açıklanmayan bir kişi 6 tonluk iş makinesinin Mersin Yalınayak mevkiinde olduğu ihbarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalınan makinenin yerini tespit etti. Yapılan incelemede iş makinesinin Erkan Süder'e ait olduğu belirlendi. Makine ekipler tarafından aynı zamanda operatör olan Süder'e teslim edildi.