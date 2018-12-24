Doru, yavrusu Pamuk’u görünce çiftliğe döndü

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Gaziantep'tebir çiftlikten kaçan ve uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan 'Doru' isimli midilli, yavrusu 'Pamuk'u gördükten sonra "inadından vazgeçerek" çiftliğe döndü. Çiftçilik yapan Mustafa Kurt'un 4 yaşındaki oğlu Mehmet Hamit için Şehitkamil ilçesinde Bilek Mahallesi'ndeki çiftliğinde beslediği midilli, yaklaşık 13 gün önce bekçinin çiftliğin kapısını açık bırakması üzerine kaçtı. Çiftlikten yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda avcılar tarafından görülen midilliyi, 3 gün önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner sağlık teknisyeni Hakan Parlar, uyuşturucu iğne atan tüfekle yakalamak istedi ancak bölgedeki sis ve hayvanın sürekli hareket halinde olması nedeniyle sonuç alamadı. Hava şartlarının normale dönmesiyle Doru'nun yakalanması için tekrar çalışma başlatan Parlar, daha önceki yakalama girişimlerinde ürken Doru'yu 2 yıldır ayrı olduğu yavrusu sayesinde yakalayabileceğini düşündü. Bunun üzerine Mustafa Kurt'un bir arkadaşının çiftliğinde baktığı "Pamuk", sahibinden izin alınarak annesinin bulunduğu ormana götürüldü. Parlar, tarafından kontrollü olarak yakınına kadar götürülen yavrusunu gören anne midilli, kaçmaktan vazgeçti ve yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, hiçbir müdahale yapılamadan çiftliğe geri döndü.