Ergenlikte sık rastlanan rahatsızlığı ele aldı

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YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, yeme bozukluğu hastalığı olan ve ergenlikte sık rastlanan anoreksiya nervoza'nın, kişinin vücut algısının bozulması ile kendisini kilolu hissetmesi durumu olduğunu belirterek, özellikle ergenlik döneminde kişilerin yaptığı diyet sonrası ve stresle birlikte görülmeye başlanan en ölümcül psikiyatrik hastalık olduğunu ifade etti. Yeme bozukluğu olan Anoreksiya Nervoza hastalığı hakkında bilgiler veren Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil hastalığın, kişinin vücut algısının bozulması ve bunun akabinde kendini kilolu sanma durumu olduğunu belirtti. Bu psikolojik hastalığa yakalanan kişilerin beslenmeyi kabul etmeyip aşırı kilo kaybına uğradığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, Anoreksiya Nervoza'nın kişilerin kilo vermeye kendi iradesi ile başlayıp daha sonra bunu ısrarla sürdürmesi durumu olduğunu söyledi.