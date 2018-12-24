Güler: Hatay için birlikte çalışacağız

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AKParti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, memleketi Reyhanlı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak ilçe teşkilatını ziyaret eden Güler, "Hatay'ı, Reyhanlı'yı güzelleştirmek için hep beraber çalışacağız. Bizim şahıslarla işimiz yok, kimseyle düşmanlığımız yok. Biz sevmeye geldik. Vallahi sevmeye geldik, billahi sevmeye geldik" dedi. Güler, "Hatay 1 milyon 600 bin nüfusa dayandı. Hatay her yönüyle örnek bir olması gerekirken, komşu illerin belediyecilik hizmetlerine imreniyoruz. Hatay'ın kimliğini ortaya çıkaracağız. Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta yapılanlar neden Hatay'da yapılamıyor. Hatay'a yeteri kadar bütçe geliyor. Maalesef büyükşehirde birlikte çalışma kültürü yok" diye konuştu. "Büyükşehir meclisinde, hiçbir zaman, 'Hatay'a şunu yapmak istiyoruz, şunu planlıyoruz. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? diye sorulmadı" diye konuşan Güler, "Kentteki trafik akışı değişiyor. Kenttekilerin haberi yok. Biz Allah'ın izniyle AK Parti olarak Hataylılarla beraber hareket edeceğiz. İlçeler arası ayrım yapmadan yol alacağız" diye konuştu.