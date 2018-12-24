İmzalar atıldı, ürünler tescillenecek

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AntakyaTicaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) arasında Hatay ilinde coğrafi işaret özelliği taşıyan ürünlerin tescili ve teknik destek için protokol imzalandı. ATSO Başkanı Hikmet Çinçin; " Bazı taraflarca coğrafi işaretlerin ciddiyeti henüz anlaşılamamış olsa da çalışkan Hatay halkının elinin emeği, gözünün nuru olan ürünlerimizin değerini arttırmak bizlerin vazifesidir. Coğrafi işaretli ürünlerin ilimize ve ülkemize kazandırılması konusunda çalışmalarımız durmaksızın sürecektir" dedi. DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız da, "Bizlerde bölgemizin geleceğini hazırlama yolunda gerek tanıtım, gerek işbirliği, gerekse de potansiyel yatırıma alınan çalışmalar konusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bütün bu yapılacak olan ayırt edici özelliklerin bulunmasında gerek kimyasal, gerek fiziksel gerekse de duygusal testlerde Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından yapılacaktır. Biz bu coğrafi işaretleri almaz isek başkaları sahiplenebilir" diye konuştu.