İnsan tacirlerine ağır darbe

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Hatay'dadüzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 1'i Suriye Uyruklu 21 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 78 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde 4 ilçede düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Merkez İlçe Antakya Başta olmak üzere, Altınözü, Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 1'i Suriye uyruklu 29 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 27 adet cep telefonu, 8 adet sim kartı, 7 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet 9mm çapında tabanca fişeği, 28 adet 12 calibre av tüfeği fişeği, 3 adet el telsizi, 3 adet el telsiz şarj aleti, 3 adet usb bellek, 1 adet hafıza kartı, 1 adet geçici koruma kimlik kartı, ve 299 bin 300 lira nanit parayı ele geçirdi. Gözaltına alındıktan sonra Jandarma'da işlemleri tamamlanan 29 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i Suriye uyruklu 21 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.