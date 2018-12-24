Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen programa Kaymakam Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanvekili Ahmet Dönmez, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan birinden dinlemek, ayrı bir güzelliktir. Dünyada en çok okunan ve ezberlenen kitabı Kuran-ı Kerim'dir. İçimizde Kur'an-ı Kerim okumasını bilen çok ancak ne anlama geldiğini bilen çok az kişi bulunmaktadır. Onun için mealini de okuyalım. Değerli gençler bugünden itibaren Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlamalıyız ve hayatımıza yansıtmalıyız" dedi.