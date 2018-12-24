Melih ABİ: Hataylı başkana kızgın ve öfkeli

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'dan arayan okurumuz Hatay'ın belediyecilik yönünden sınıfta kaldığını dile getirdi. Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Asi Nehri'nin ıslah edemediğini söyledi. "Son zamanlarda herkesin gördüğü gibi kışın zehirli sümbüller kapladı. Bunun önlemi daha önce alınmış olsaydı, nehir bu hale gelmezdi. Nehrin içerisinde ne ararsanız var. Asi hayvan leşi ve çöp dolu. Yazın daha da kötü. Berbat kokuyor. Kokunun önüne geçilemedi. Bir nehir ile başa çıkamayan Başkan Lütfü Savaş koca kenti nasıl yönetir? Başka şehirlere gıpta ile bakıyoruz. Yatırım yok, çalışma yok, hiçbir şey yok. Şimdilerde yine adaymış" diyor okurumuz. Hataylı tepkili. Belediye başkanlığı yandaşa, candaşa ihale vermek değil. İnsanlar hizmet istiyor! Asi Nehri'nin düzene girmesi şart Lütfü Başkan!Ceyhan'dantaşımalı eğitim talebi var. Üçdut Yeşilova köyü yani Mahallesi. Şu anda mahalleden ilkokul ve ortaokul öğrencileri taşımalı eğitim sistemi ile Ceyhan merkeze dolmuşla öğrenci taşınıyor. Mahalle halkı lise öğrencilerinin de taşınmasını istiyor. Milli eğitim müdürünün dikkatine!