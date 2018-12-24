Merve’nin azmi

BUGÜN NELER OLDU

Liseye başladıktan sonra 3 kez beyin ameliyatı geçiren 25 yaşındaki Merve Seda Tatlı, yılmayıp 9 yıl sonra liseyi bitirdi. Zorlu tedavi süreçlerini ve aile engelini aşan genç kız şimdi hayalini gerçekleştirmek için üniversiteye hazırlanıyor. Bu sene çok çalışarak mutlaka bir yer kazanacak ve üniversite okuma hayalimi gerçekleştireceğim. Merve "Allah'ın izniyle üniversiteye gireceğim" dedi.Marangoz bir baba ile ev hanımı annenin ilk çocukları olan Merve Seda Tatlı, 15 yaşında, lise 1. sınıf öğrencisiyken beyin kanaması geçirdi. 2 kez ameliyat olan Tatlı, tedavi sürecinin ardından yeniden okuluna döndü. Okula sadece bir kaç hafta devam edebilmişken, bir arkadaşının şakalaşma esnasında başına vurmasıyla yeniden beyin kanaması geçiren genç kız için zorlu hastane süreci yeniden başladı.Ameliyatın ardından uzun süren bir tedavinin ardından aile hayati tehlikesi olabilir diye Merve'yi okula göndermedi. Bir süre marangoz atölyesinde muhasebe işinde babasına yardım eden Merve Seda'nın ailesi uzun ısrarlar sonunda Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne gitmesine izin verdi, ancak bu kez de gece geç saatlere kadar süren eğitim ve sınavlar genç kızın önüne engel oldu. Yeniden babasının işyerinde gönderilen Merve bir süre sonra ailesini ikna edip kurslara girerek muhasebe ve bilgisayar öğrendi.Bir yandan da okumaya çalışan genç kız, yeniden açık liseye başladı. Okula gitmeden dersleri verdiği için aile ikna oldu ancak bu kez önüne başka bir talihsizlik çıktı. Sık sık baş ağrıları yaşan genç kız, yapılan tetkikler sonucunda hidrosefali hastalığına yakalandığını öğrendi. Beyin etrafındaki sıvının karın boşluğuna atılmasını sağlayan kapakçığın çalışmaması nedeniyle ameliyat oldu. Genç kız 7-8 aylık tedavi sürecinin ardından derslerinin hepsini verip 24 yaşında liseyi bitirebildi.Üniversite okumaya kararlı olan Tatlı, "Meslek lisesi ve ara vererek açık öğretim okuduğum için matematik başta olmak üzere bazı derslerde çok zayıftım. Kendi başıma hazırlanmanın zor olacağını bildiğim içi Şahinbey Belediyesi'nin açtığı ve evimize yakın olan kursa kayıt oldum. Yaklaşık bir aydır burada kursa geliyorum. Arkadaşlarım yaşça benden küçük ama onlarla birlikte üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bu sene çok çalışarak mutlaka bir yer kazanacak ve üniversite okuma hayalimi gerçekleştireceğim. Hedefimde sosyal güvenlik veya adalet bölümü var. Allahın izniyle kazanacağımı düşünüyorum" diye konuştu.