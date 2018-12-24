Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Olga sağlığına kavuşmak istiyor

Olga sağlığına kavuşmak istiyor

Maddi durumu olmadığı için tedavisini yaptıramayan , kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Genç kadın, “Her ay tedavi olmam gerekiyor ama ilaçlarımı alamıyorum” diyerek gözyaşı döktü

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Olga sağlığına kavuşmak istiyor
Adana'nın Yüreğir ilçesinde göğsünde kitle çıkan, maddi durumu kötü olduğu için tedavi olamayan 27 yaşındaki Olga Ayık, yetkililerden yardım istedi. Derme çatma bir çadırda annesiyle yaşayan Olga Ayık, "Ağrılarımdan duramıyorum. İnsanca yaşamak, çalışmak istiyorum ama olmuyor. Bu konuda destek bekliyorum" dedi.

KİTLELER YENİDEN BELİRDİ
Yakapınar Mahallesi'nde sit alanı olarak belirlenen araziye kurdukları derme çatma çadırda annesi Devlet Türker (59) ile yaşayan Olga Ayık'ın bir süre önce göğsünde kitleler çıktı. Ayık'ın göğsündeki kitleler, yapılan operasyonla alındı. Ancak bir süre sonra kitleler yeniden belirdi. Kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ayık, ekonomik durumu kötü olduğu için tedaviye devam edemedi.

"AĞRILARIMDAN DURAMIYORUM"
Annesinin ve kendisinin hiçbir geliri olmadığını, çevre sakinlerinin yardımlarıyla geçindiklerini belirten Ayık, "Her ay tedavi olmam gerekiyor ama ilaçlarımı alamıyorum. Ağrılarımdan duramıyorum. Bazen bir kovayı bile kaldıramıyorum. Geçende ameliyat oldum, çadır yüzünden enfeksiyon kaptım. Çalışamıyorum, kimse işe de almıyor" dedi.

"ÇADIRIMIZ AKIYOR"
Genç kadın, "İlaçlar pahalı diye eczaneye gidip sormuyorum bile. İnsanların eline bakıyorum. Yağmurda çadırımız akıyor, annem ağlıyor, ben rezil oluyorum. Bu yaşta insanın birinden medet umması ne kadar zor bir şey. Buradan hastaneye gitmek bile 20 TL tutuyor. İnsanca yaşamak, çalışmak istiyorum ama olmuyor. Bana yardım etmelerini, bu halimi görmelerini istiyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Olga sağlığına kavuşmak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN